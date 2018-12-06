吳擬520後登陸 防蔡政府刁難

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中國時報
／台北報導

九合一選舉藍軍大勝後，國共關係愈發受矚目。關於國共論壇何時舉行，國民黨消息人士表示，國民黨傾向明年520後舉辦，國民黨主席吳敦義申請前往，可避免被蔡政府羞辱，若吳以總統候選人之姿赴陸更好，跟習近平見面，就算不加分，也不會有壞處。「蔡自己也想跟習會面，民進黨抹紅是沒用的。」

日前傳出國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京訪問，對此，國民黨消息人士證實，周有去大陸，原本3日要開的會也因此取消。此行議題至少會有藍營15縣市如何統籌跟大陸溝通，若各自帶團，陸方接待也不便。

該人士表示，東亞青運也可能是議題，只要還沒找到接手主辦城市，就還有希望。雖然大陸消息稱，主辦權否決掉後，恢復不易。但若以藍營三都資源一起申請，大陸該會比較重視。

關於國共論壇何時舉辦，該人士指出，國民黨傾向明年520前不提，一定是520後才辦國共論壇。

首先考量是，520後吳敦義赴陸就解禁了，可自己去，不必申請遭蔡政府羞辱。

其次，屆時吳敦義如以候選人身分前往，很多工商界人士都會陪去，聲勢一定浩大，這對選情有加分作用。

該人士說，「假如吳敦義在520前取得候選人資格更好，難道民進黨能抹紅嗎？蔡自己也想跟習會面，抹紅沒有用的，跟習見面，就算不加分，也不會有壞處。」

至於傳聞綠營願放行吳敦義在520前赴陸，該人士說，「除非是蔡英文、賴清德親口說，否則下面人放話誰敢信？」

此外，蔡政府打算修法把立委與總統選舉分開，該人士認為，這是「奧步」，很多綠營立委怕總統大選影響自己選情，所以傾向分開，但為政黨選情需要分開，正當性不夠，即使強行通過，也不見得對民進黨有利。

(中國時報)

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