親朱系全台遍布 吳占主場優勢

2018年12月06日 04:13 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨九合一選舉大獲全勝，黨內2020總統大選卡位戰緊接著開打。目前黨內被點名且可能性最大者，包括即將卸任新北市長的朱立倫及黨主席吳敦義。朱立倫有高支持度做後盾，加上與地方諸侯交好，行情最被看好；吳敦義掌握黨機器，占「主場優勢」，也有一搏實力。

朱立倫2016年總統選舉遭逢政治生涯大挫敗，而歷經這重重一跤，朱立倫選擇沉潛養望，埋首市政，但隨著總統前哨戰迫近，相關布局勢必全方位思考。

平心而論，韓流效應下，九合一選舉朱立倫戰功並不突出，但新北市長期以來大量跟中南部縣市農會採購有機食材，讓學生午餐可吃得營養、健康，更可活絡地方農業並建立友好合作關係。而此次妻舅高思博在不被看好情況下，到台南市「開疆闢土」，最後繳出亮麗成績，等於替朱打下半壁江山。

此外，除嫡系大將、新北市長當選人侯友宜，新科台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚等都被歸為親朱人馬。而立院系統多與朱立倫友好，朱主席任內提名的不分區立委更是主力部隊，泛朱系人馬在這場黨內初選角力戰，絕對有實力與黨中央叫板。

吳敦義在缺乏「胡蘿蔔」情況下，九合一選舉並沒讓太多候選人有感，尤其高雄市一席「豬母說」，幾成眾失之的，雖然稱得上「勝選黨主席」，但沒太多戰功可稱頌。

此外，雖然每月為黨中央四處籌措開銷經費，在「苦勞簿」應記上一筆，但這些對總統大位加分卻有限，從近來民調看，吳並未因選舉大勝而水漲船高。

不過，吳敦義經黨主席一役實際操兵，加上地方黨部人事有效「掌握」，尤其中常會多數席次都是挺吳派，在規則制定上有主場優勢；黨內人士就直言，吳敦義資歷完整，與民進黨交手從無敗績，反觀朱立倫有敗戰記錄，給吳敦義一點時間下去跑，最後鹿死誰手還言之過早。

(中國時報)