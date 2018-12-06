王戰功彪炳 被封韓流推手

2018年12月06日 04:13 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨在九合一狂勝，韓流外溢被認為是關鍵，而促成高雄準市長韓國瑜空軍與陸軍大會師，進而引爆這股沛然莫之能禦的狂潮，前立法院長王金平前立法院長王金平被封韓流推手；而他扛下中南部9個責任區共拿下6個，稱得上戰功彪炳。

黨內候選人都很清楚，國民黨內有權位的是黨主席吳敦義，但有實力的卻是王金平，不然黨祕書長曾永權不會一、兩周就向王「討救兵」。

事實上，在國民黨無錢無勢、黨籍候選人只能打空戰情況下，人脈豐沛的王金平角色更吃重，才被封為陸軍司令。

為這場選戰，王金平特地找來熟稔地方生態及組織運作的資深黨務主管，包括曾任高雄、彰化及桃園市黨部主委的許福明、組發會前副主委陳泰一，及前台南縣黨部主委沈榮鋒進駐各縣市，卡司陣容強壓黨中央。

除中南部9縣市，包括東台灣3縣市等，全台只要候選人有需要，王金平都親上第一線排除障礙。選舉過程，候選人如黃敏惠、張麗善、盧秀燕、丁守中都來拜會，包括台東選情出現變化，協調饒慶鈴與吳俊立也在王辦，王辦才會被稱國民黨的作戰中心。

至於兩手空空的韓國瑜，則早從8月就進出王金平路竹老家，王引薦包括紅派大老、前議長許福森等，並由白派軍師、高雄市農會理事長蕭漢俊操盤。

甚至更早，王金平分別在台中及高雄，安排向來親綠的長老教會牧師群，與中、彰、投、雲林縣市長候選人，及韓國瑜餐敘並獲支持。而擔任中華傳統宗教總會總會長的王金平，也透過宗教界影響力全面動員。

深知贏三山得高雄的王金平，幫韓國瑜辦三山造勢大會，尤其第一場鳳山大造勢後，證實「韓流來了」！關鍵在韓國瑜力邀王金平擔任「韓國瑜之友會」總會長，王並以此身分辦造勢大會，適時補足韓國瑜欠缺的陸軍戰力，助韓流全台發威，也讓王金平未來仕途充滿想像空間。

(中國時報)