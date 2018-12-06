時程惹議 提名辦法才是引爆點

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中國時報

國民黨主席吳敦義日前「2020總統提名布局，可能落在明年5、6月」一席話，在黨內引發爭論。其實，包括2008年的馬英九，以及2016年洪秀柱，都是5、6月通過提名，就時程上並不沒特別晚。但當時都只有一人登記，與當前可能出現數人競爭情況迥異；總統提名未必非要在立委提名之前，但提早作業確實有助初選後的整合及選舉準備。

過去國民黨總統提名不是早定於一尊，不然就像4年前找嘸人，最後是洪秀柱一人「拋磚引玉」，因此黨中央只有針對洪設定一個「防磚條款」，只是6月中常會確定，7月全代會正式通過，3個月後臨時全代會又廢止提名，最後只能由當時黨主席朱立倫披褂上陣，匆匆應戰。

以目前態勢來看，黨主席吳敦義在支持度上落後新北市長朱立倫，因此總統提名作業押後，不啻是「以時間換空間」的最好方式，這正是孫大千昨提出「司馬昭之心」的主因，但也顯示就因做為黨主席，吳占據了主場優勢。只是以拖待變策略，難保不拖垮整體士氣。不過吳敦義提出「5、6月」，也可能只因執政黨對總統與立委是否脫鉤選舉未定之反應，整體形勢還是要到明年1月後才較明朗。

雖說5、6月並不算異常，但立委提名先行，反有利候選人及早布局，尤其在總統、立委若出現脫鉤變數，立委選舉確實是先舉行。

國民黨副主席郝龍昨就在臉書建議，提早完成立委提名，以爭取2020國會過半目標。

只是先立委後總統，掌握黨機器的吳敦義就有機會布局他的「夢幻名單」，尤其是不分區部分更是有效「招降納叛」的利器。

相較總統提名辦法的訂定，時程前後就顯得枝微末節。雖然在其他公職提名有所謂30％黨員投票以及70％民調的規定，但因未曾出現兩人競爭總統提名的前例，因此是否比較，或以目前一般普遍採行的全民調，或者中常會還有創意，恐怕才是未來引爆爭議的開始。

(中國時報)

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