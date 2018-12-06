銀行要求看公文 婦聯會領嘸錢

北高行11月28日裁定，認定黨產會的行政處分「停止執行」，婦聯會財產理應解凍，但是婦聯會主委雷倩說，昨日婦聯會帶著裁定書及新聞報導去銀行領錢，銀行仍要求要看到解凍公文才肯給錢。圖為黨產會上個月就「中華民國婦女聯合會之財產是否為不當取得財產」舉行聽證會，婦聯會主委雷倩（右）率常委與律師團出席，會前，雷倩強調婦聯會非任何政黨附隨組織，黨產會無任何正當性調查或處分婦聯會財產。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
黨產會婦聯會交手大事紀

台北高等行政法院上周裁定，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，應「停止執行」，婦聯會財產理應解凍，但是黨產會昨表示，該會已決定抗告，在最高行政法院裁決出爐前，婦聯會不應逕自任意動支財產，並警告銀行「須注意婦聯會是否脫產」，若婦聯會在停止執行期間脫產，北高行應負最終責任。

財產解凍 黨產會決抗告

黨產會今年2月1日認定婦聯會是國民黨附隨組織後，資產被凍結，動支經費須經黨產會許可。婦聯會主委雷倩表示，黨產會要求婦聯會支出必須逐項申請，由黨產會逐筆審查，若委員會通過，黨產會會回文同意婦聯會申請事項、金額、賬戶。

婦聯會稍後向法院提出撤銷行政處分的訴訟，另聲請暫停執行凍結假處分。北高行11月28日裁定，認定黨產會的行政處分「停止執行」，婦聯會財產理應解凍，但是婦聯會主委雷倩說，昨日下午，婦聯會帶著北高行裁定書及新聞報導去銀行領錢，銀行仍要求要看到黨產會的解凍公文，才肯讓婦聯會領錢。

雷倩痛批，黨產會凍結婦聯會所有賬戶，任意擴張行政權在先，經北高行判決停止凍結後，不尊重司法權在後，是民主法治最壞的示範；黨產會又影射婦聯會有脫產可能，也非常荒謬。中華民國有完善的金融監理系統，婦聯會所有賬戶都在行政體系監控之下，每一筆錢都需黨產會公文才放行。

雷倩痛批 擴權在先還蠻橫

黨產會發言人施錦芳5日表示，請銀行參酌北高行裁定及相關法令酌處，黨產會現無立場准駁。黨產會委員孫斌則說，銀行要不要讓婦聯會提領現金，銀行有自己的考量，黨產會不是銀行的老闆，無權指揮銀行如何處理。

黨產會表示，因應北高行裁定，目前婦聯會申請的許可處分案，本會已暫停審查。黨產會並強調，對於婦聯會處分財產所可能衍生的法律風險，法官已於裁定中提醒婦聯會應理性處理。

(中國時報)

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