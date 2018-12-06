重翻曲棍球案段解釋「是我陳情的」

2018年12月06日 04:13 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委段宜康在2014年九合一大選期間指控前國民黨立委林滄敏涉詐領540萬補助款，賭吞曲棍球，結果段反被判賠100萬。不過近期監委開始約談承辦檢察官，外界懷疑監委想幫段翻案。段宜康昨在立院司法法制委員會解釋，那是他向監院陳情後，監委才去查。藍委林德福則質疑，段既是當事人，就不適合在質詢台上談這事。

段宜康4年前指控林滄敏身為曲棍球協會理事長，涉嫌詐領540萬教育部的補助款，段嗆賭若輸就吞曲棍球，結果廉政署以查無事證結案，段宜康反被判賠100萬的損害名譽的民事賠償給林滄敏。

段宜康解釋，這不是監委主動調查，而是他於今年3月26日向值班的監察委員陳情，他不是為了翻案，「我不是在意個案，這個案已經定讞了，不會因為我的質詢，或是監委調查就改變」，他在意的是法務部顯然沒有在行政簽結這部分建立完善制度，在調查的過程中，不知道是出了什麼事。

段宜康質疑，該案在2014年2月時，廉政署就已立案調查，結果一直到2014年12月才開始約談當事人，且只約談該協會總教練、祕書長，沒有約談身為理事長的林滄敏，但是申請這些經費都是用林的名義，林一直到選舉完才被約談。

段宜康也質疑，後來總教練、祕書長都被緩起訴，原因是他們在過程中已以支票寄還詐領的540萬元，最後彰化地檢署只罰他們兩人15萬元，兩人緩起訴後就退休了領退休金。

段宜康表示，他在意的是這案子竟然一直不傳喚林滄敏，而詐領540萬的人，只要返還540萬之後再罰15萬就可以緩起訴？他質詢法務部長蔡清祥，「法務部是不是有訂出貪官汙吏返還贓款，再罰多少錢就可以緩起訴的贖罪表？」

蔡清祥說，贖罪表很難定，很難依照個案情節歸納變成條文。段宜康說，「不是很難定，你根本不能定」，蔡清祥表示，將來簽結會有法制化的作業，檢察司已經在作業了，應該很快。

但藍委林德福則質疑，段宜康是該案當事人，不應該拿這案子出來質詢，他就是因為這案子才被大家嗆吞曲棍球，既然是當事人就應該迴避，不該在這裡拿這案子大剌剌來質詢。

(中國時報)