變相凍結 黨產會知法玩法

2018年12月06日 04:13 中國時報 季節

2018年九合一選舉民進黨之所以會大敗，就是因為人民厭惡民進黨運用黨產會等單位打壓異己，「討厭民進黨」以選票教訓了民進黨，如果民進黨政府裡的黨產會、促轉會、中選會等單位，不改做法，人民會讓民進黨在2020年大選輸得更慘。

表面上看，在行政法院裁定後，黨產會不再要求婦聯會動支經費時，需向黨產會申請，既是如此，婦聯會應可直接去銀行動用自己的帳戶資產。但婦聯會去銀行領錢時，銀行卻以沒有黨產會公文為由拒絕。黨產會委員說得很漂亮，銀行有自己的考量，黨產會無權指揮。

黨產會豈真無權「指揮」？銀行業做事，最怕與官方來往，如果不配合，黨產會聯合金管會，有很多政策工具可以對付銀行，誰敢不從！

婦聯會主委雷倩也指出，中信銀行就曾因為沒有配合，而被黨產會依照《黨產條例》開罰。因此即使行政法院裁定婦聯會資產解凍，但黨產會消極、不作為，沒有發函予銀行，銀行豈敢開綠燈。

黨產會對法律嫻熟無比，但現代民主法治國家看重的無罪推定原則，在他們眼裡完全不適用。在最高法院裁定前，變相讓婦聯會無經費可運用，豈非未審先判？今日民進黨是用來對付國民黨、婦聯會、救國團，豈知有一天會不會用來對付老百姓?黨產會的存在，就是個違憲違法的機構，人民已經用選票表達對民進黨這種威權復辟的不滿，如果民進黨政府猶未能深刻反省，黨產會、促轉會等單位作為愈多，只會讓民眾更反感。

(中國時報)