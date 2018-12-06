立委補選合作 綠白各有算計

2018年12月06日 04:13 中國時報 張潼 、 張立勳 、 曾薏蘋 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

明年初立委補選，柯綠究竟能否「重修舊好」備受關注。據悉，台北市長柯文哲有意派人參選，除觀傳局長陳思宇外，還有市府發言人劉奕霆、學姊黃瀞瑩，5日傳出，擁有民進黨籍但又友柯的民政局長藍世聰，是柯文哲最屬意人選，而民進黨團立院總召柯建銘也私下致電給柯，表達「民進黨將尊重柯文哲所提人選」的合作態度。

人選浮現 綠友柯較吃香

對此，柯文哲昨表示，他個人沒有接到老柯電話，至於對立委補選態度，等所有有意願的人都出來再開始討論，他還四兩撥千斤說，如果現在人選浮現得差不多了，「那我就開始思考吧！」

媒體也問柯文哲，是否確定推派陳思宇出馬參與補選，甚至已經與陳的爸爸、市議員陳建銘徵詢過？柯文哲說，有意願的人先表達，會再討論，但他不諱言和陳建銘談過，因為一定要先多方諮詢，過程中一定是問來問去、互相協調。

藍世聰無意願 柯哇一聲

至於藍世聰是否是可能人選，及柯有無接到柯建銘電話？柯文哲說，他個人沒接到；至於藍的部分，還要看他個人意願，之後再加上外在環境，內外在條件（都需具備）；柯文哲說，藍世聰就在旁邊，要媒體自己去問藍，媒體答說已問過了，藍說沒有意願，柯文哲笑說「哇，第一個條件就卡關了，你們勸他一下」。

此舉是否代表藍世聰在柯文哲心中是最屬意的人選，才會要媒體也去相勸？柯文哲還是說，很多條件啦！還是要看個人意願，等人選都出來再討論；不過，因目前人選都已差不多被點名，柯文哲最後也說：「那我就開始思考吧！」

藍世聰則直說，太抬舉他了啦，個人並無意願，還說「我不認為我是柯綠合作這次參選最好的人選」。他也表示，市長有徵詢過很多人，他應該有被想到，但市長目前為止交代他很多工作，唯一沒交代的就是去選立委，所以應該很清楚、不是他，而若他參選，造成民進黨內部挺柯、反柯之間又再打一次，不是好的選擇。

林右昌稱 各種可能都有

至於民進黨對白綠合作看法？代理主席林右昌說，各種可能都有啦，黨內同志大家都非常有智慧，一定會全力爭取這兩席補選的勝選。

不過民進黨昨天召開中執會，發言人轉述林琮盛轉述，會中通過，立委出缺補選的參選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會同意後，建請主席徵召。至於立委補選是否提到「綠白合作」？林琮盛表示，沒有。

台北市立委補選，相較白綠合作熱鬧滾滾，國民黨北市黨部目前向黨中央推薦人選，除了陳炳甫，還有競選連任失利的議員林亭君、國民黨中常委曾文培及前台北市副市長邱文祥，以第一高票連任議員陳炳甫呼聲最高。

(中國時報)