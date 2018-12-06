扁若出席就職禮 韓絕對歡迎

2018年12月06日 04:13 中國時報 李義 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

選前嗆聲，若韓國瑜當選高雄市長就要北漂的前總統陳水扁，選後改口「不北漂了」，還想坐愛情摩天輪，若參加市長就職典禮，又擔心自身維安問題。不過，就職貴賓名單迄今尚未擬妥，阿扁若未受邀，會不會不請自來？

被阿扁吃豆腐的韓國瑜也不改幽默機智，透過準新聞局長王淺秋回應，立法院老同事又是高雄市民，願意來參加就職典禮絕對歡迎，也會加派警力維安。未來，愛情摩天輪建造完成，第一輛車廂一定邀請陳水扁前總統和王世堅議員一起搭乘。

阿扁有無在貴賓名單中，王淺秋說不知道，因為會場只能容納1千人，名單仍在研擬中，尚未定案，一張請柬都未寄送。除韓營幕僚研擬名單外，高市府各局處也協助處理並提出建議名單，一切都未定案。

阿扁5日在臉書PO出自拍影片，表示自己目前不打算北漂，因他不但要享受愛情摩天輪的情趣，也在等待到旗津賭場試試手氣。

阿扁還要韓國瑜把「全台首富」的指標說清楚，依政府統計，去年全國各縣市人平均薪資所得，高雄排全國第10，平均支配所得全國第9，韓國瑜說的是市民平均薪資所得第1、或者每人可支配所得第1？

阿扁還「驚惶」，因「他沒有忘記20多年前韓國瑜在立法院從背後打他、致使他住院之事」，他可以原諒，可是那種驚惶至今還在，現在韓是市長，如果他每天去運動，會不會有人認為市長以前可以打他、市民為何不可，並從他背後打他？

扁說，如果他去參加韓國瑜就職典禮，現場那麼多人，韓能保護他嗎？他盼韓國瑜能讓他排除當年的驚惶、恐懼。

過去阿扁發表新勇哥物語，底下留言多是扁迷護航，但他昨天直酸韓國瑜愛情摩天輪、旗津開賭場政見爭議，並重提被呼巴掌陳年往事，引來韓粉攻擊，反酸「你搭監獄摩天輪吧」、「賭博時手別抖」、「區區皮肉苦就怕成這樣，怎帶領獨立建國？」

(中國時報)