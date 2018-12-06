鄭文燦呼聲最高 鄭麗君未置可否

2018年12月06日 04:13 中國時報 曾薏蘋 、 朱真楷 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統。（陳怡誠攝)

代理黨主席林右昌。 （張鎧乙攝）

民進黨黨主席中生代呼聲最高的桃園市長鄭文燦昨天受訪表示，執政是共同責任，每個人都不能置身事外，每個人都要幫助這個黨度過困難；但他時間上比較不許可，會在能力範圍幫忙。

民進黨發言人林琮盛轉述，會中通過主席補選選務工作日程，12月10日至14日辦理黨主席補選登記，19日召開中執會審查候選人資格，20日進行抽籤，30日辦理候選人電視政見發表會，2019年1月6日辦理黨員投票，9日公告黨主席當選名單。

身兼黨主席的蔡英文總統扛下九合一大選敗選責任，辭去黨主席，雖然各界期待中生代接棒，卻發生中生代裹足不前窘境，呼聲最高則屬鄭文燦。

鄭文燦表示，執政是共同責任，但是他現在擔任是市長，時間上及角色上比較不許可，但是在各方面他都會幫忙，就能力所及的範圍，貢獻力量。

立法院副院長蔡其昌則公開點名文化部長鄭麗君很適合擔任黨主席，且與對方談過一次。他說，當時鄭麗君雖沒說願意，但有特別詢問為何要推薦她當主席，「聽完後，給我的感覺是不置可否，沒有說好也沒有說不好。」

較特殊的是，高市資深議員李喬如昨在臉書表達有意參選黨主席，要網友按讚假投票，並強調若擔任主席，首要任務就是將民進黨失去的民心找回來，不到12小時已有500多人按讚。

李喬如接表示，她是昨早在家中修剪樹木時，突然興起參選黨主席的念頭。過去黨主席均為黨內大老、尤其多由總統兼任，這次小英辭職，幾個傳言的人選「又在那邊要選不選的」，乾脆讓基層來，她27年議員資歷很接地氣，早就發現民心思變是民進黨慘敗主因。

(中國時報)