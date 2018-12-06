執委轟政院 人民就是討厭你

2018年12月06日 04:13 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨昨召開敗選後第1次中執會，據了解，昨天會議一開始，不分派系皆炮聲隆隆，萬箭齊發指向行政部門多項政策。據轉述，謝系林耀文直言，「我們今天開完會，告訴社會什麼？人民就是討厭你，你卻一直在做人民討厭的事，行政院幕僚都在做SOP的事。」

行政院祕書長卓榮泰在會中表示，行政院在1日已做檢討，撤換3個部長。才剛說完，謝系林耀文忍不住說，這是對人民要有交代，大家都要看府院黨做了什麼，人民不是認為你們不能做錯，但要認錯，換了部長還是要認錯，不然換多少人也沒有用，重點是要做什麼？

被狠「K」後的卓榮泰說，「各部會檢討正在進行，人事調整沒有上限」。

民進黨昨天舉行中執會，原是討論立委補選等事，但與會者在一開始就發難表示，這場會議不應該讓外界認為，民進黨只會談選舉，因此不分派系都敗選後的怨氣一股腦宣洩出來。

與會的執委發言，從外勞、台商回流、稅制、綠能等議題，「都有話要說」，萬箭齊發。綠色友誼陳勝宏發言，政府正在推新南向，執行上很多沒有落實，很多問題反映，但中央都沒有察覺。綠色友誼許西彬也反映，政府鼓勵台商回流，卻有土地與人力的問題無法滿足廠商需要。

台鹽董事長陳啟昱則說，政府在節電要做啥？農委會地都沒去做變更，台鹽願意配合綠能政策，但農委會遲遲不核准。

正國會陳茂松則質疑，政府調漲菸捐，南部人反映一包煙太貴；蔡英文總統日前說的，盼黨內檢討不要針對同志，但他直言「要檢討就是要檢討同志」。

謝系林耀文則說，財政部修法把營所稅提高到20％，強迫企業分配盈餘，都是問題。海派王定宇認為，國民黨時代修法造成的土地增值稅調漲，造成民怨；連代理主席林右昌也坦言，如果照行政官員送上來的版本執行，一樣也完蛋。

卓榮泰也說，代理主席林右昌昨表示「民進黨不要再提過去對於民主的貢獻」，未來行政院不會再提過去兩年半以來，行政院為大家做什麼事情，是要會放眼未來，會提出更好的政策，讓民眾過更好的生活，較有前瞻的看法。

最後，代理黨主席林右昌表示，大家都意見都很寶貴。桃園市長鄭文燦則提案，等未來新的黨主席產生後，來開場「執政興革會議」，才讓卓榮泰脫身。

(中國時報)