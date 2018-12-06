假除役怪到新北 朱打臉中央

2018年12月06日 04:13 中國時報 葉德正 、 王揚傑 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

核一廠第1期乾式貯存場，台電稱因新北市不發水土保持執照卡關。（圖：台電提供）

針對台電指核一除役期程卡關，主因新北市府遲不核發水土保持完工證明，新北市長朱立倫昨晚表示，核一乾貯，是法律與專業議題，中央不要再政治操作。中央試圖操作輿論，將核一乾貯場卡關的責任推給新北市府。事實上核一乾貯場現在面臨的障礙是台電不按圖施工，是學者專家對「室外乾貯場」的安全性有所疑慮。

朱立倫也語重心長，指要求核安不是「反核」，支持以核養綠也不代表支持核廢料永久存放，不該再用「挺核」、「反核」的二分法，把每一個能源主張貼上標籤。核能議題不該再以仇恨對決，應該理性面對。

台電提13次變更設計

核一廠1號機運轉執照5日到期，台電質疑新北市政府不核發乾式貯存場水土保持完工證明，導致核一廠除役期程延誤。民進黨立委昨日召開記者會，質疑核一乾式貯存場遲未核發執照是假除役，並要新北市表態核二延役問題。

新北市府強調，台電核一乾貯設施未按圖施工，且至今提送13次水保計畫變更設計，卻對專家學者審查意見視若無睹，當然不可能核發，另外核二延役期限已過，經濟部應不會違法。

核二延役問題不存在

新北農業局長李玟指出，台電2012年起建置核一核廢料乾貯場，卻未依核定計畫施工，經新北市府裁罰6萬元後，台電才提送水土保持計畫變更設計送審，但至今提了13次變更設計，每次都拿同樣一套東西闖關，對審查委員意見始終沒有修正，才導致水土保持完工證明無法核發。

身兼核安監督委員會執行長黃德清也說，乾貯場密封鋼筒材質選用不鏽鋼304L，美國核能管制委員會曾提出304L材質距海過近，恐造成腐蝕護箱結構等問題，台電更無規畫再取出、再處置、再續貯計畫，若乾貯設施發生問題，輻射物質外洩，台電公司是否有相關技術與能力，進行核災應變及復原工作，令人存疑。

新北市新聞局長張其強說，所有問題新北早在幾年前就已提出，但幾年下來，台電充耳不聞，置之不理，只能說今天這樣的結果，是台電自己把自己卡住了。

核一進入除役階段，台電之前重估三座核電廠除役、核廢處理經費缺口還有近1400億。經濟部表示，核後端營運基金管委會已預計最快12月底召開，敲定明年提撥改「年金制」，讓台電在2025年前，分6到7年時間補足，每年撥入200億到230億進基金，再由電價回收。

有關核電廠拆除、運輸、用過核燃料再處理，中期與最終處置場設置等，都要由核能後端營運基金支應，自1987年起就有《核後端基金收支保管運用辦法》，每年台電依核能發電度數提撥到基金內存放，最新每度是提撥0.34元。

(中國時報)