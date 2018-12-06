燕嗆北部拒空汙 中部就想要嗎

2018年12月06日 04:13 中國時報 李依璇 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕5日北上參加節目錄影後表示，反對中電北送的態度不變。她指出，北部花大錢蓋電廠卻不使用，甚至將還沒開始運作的核四廠關門大吉，以此要求中電北送。她質疑，民進黨施政不平等，卻要台中人承受苦果，「台北人不想要空汙，難道台中人就想要嗎？」

盧秀燕日前向中央提出4大要求，「停止中電北送、不改善空汙停發機組執照、反空汙公投、向台電求償」，媒體昨再次詢問，若深澳電場不蓋，核一廠也陸續除役，北部恐陷入無電可用的窘境。盧秀燕聞言臉色一變，「我再次強調，北部不是沒電廠，這樣對中南部民眾不公平。」

「民進黨有能源的意識形態，反對某一種能源，偏好某一種能源」，盧秀燕痛批民進黨容許北部有電廠不發電，卻不容許中部的電廠不製造空汙，難道台北人不要空汙，中部人就想要嗎？

盧秀燕認為，民進黨造成台灣電力不足、電價上漲、空汙問題，建議民進黨放棄能源的意識形態，「回歸台電的專業，尊重他們原先的規畫，尊重他們的能力，不要下指導棋，也不要扭曲台灣的能源政策。」

她指出，政府每天調整能源政策，甚至人民還需要公投，才能告訴政府人民要什麼東西。照理來說，「政府應該要幫忙解決問題，怎麼會動用到公投才知道怎麼走」，既然民進黨現在中央執政，應該好好審視這次選舉結果代表的意義，才能解決台灣人民對電力的憂慮、不信任。

盧秀燕也批評民進黨能源政策，把反核當神主牌，讓台灣的民眾覺得因為能源政策錯誤，可能會沒電，甚至電價可能會漲，她希望由台電專業來處理，找出乾淨能源。

(中國時報)