核一1號機假除役 國際首例

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中國時報
／台北報導

運轉40年的台電核一廠1號機運轉執照昨日到期，今起進入除役階段，但反應爐內408束燃料棒因新北市卡住室外乾式貯存場證照無法退出，成為國際「假除役」首例奇觀。經濟部次長龔明鑫指這是新北市卡住不發照造成。台電提醒，燃料棒放在爐心內，比放在室外乾貯場不安全。

核一是國內首個進入除役核能電廠，預計拆廠、除污、人事費要340億，加上增建二期室內乾貯場，總計除役經費拉到470億。如果新北市不讓其將燃料棒退出到室外一期乾貯場，每年還要多花8億維護費，10年就80億。

龔明鑫表示，反應爐核燃料棒退出第一步要先到用水池冷卻，之後做乾式貯存存放，最後再移到最終處置場。乾貯場已做好，但新北市不發照，就卡在這裡。他坦言，核一現在只是「形式除役」，何時可「實質除役」，是看乾貯場何時可讓燃料棒退出。

台電發言人徐照華說，核一廠除役計畫還在環評，拿到後才能正式向原能會申請除役許可。屆時才可展開為期25年的除役作業，分8、12、3年進行「過渡、拆廠、偵測」三階段，最後讓核一廠「回復到綠地狀態」。

核一1號機是在1978年12月商轉，運轉執照昨日到期，也就是正式停止運轉。2號則於明年7月15日屆期。1號機累積發電量約1625億度。徐照華說，核一廠為我國十大建設之一，在1970年代石油危機時，對我度過經濟難關幫助甚大。

(中國時報)

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