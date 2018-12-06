環團反對室外乾貯場 憂天災擋不住

2018年12月06日 04:13 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

環保署今天下午召開核一廠除役環評第2次專案小組初審會議，值得注意的是，在經濟部、台電指責新北市拒發室外乾貯設施水土保持執照，導致核一假除役，環團昨則召開記者會，反對目前的室外乾貯設施，認為若遭土石流、天災侵襲，恐會有危險。

環團還指出，核一廠除了反應爐、汽機房，還有廣闊的腹地，建議可先拆除輔助設施，做為核燃料的乾貯場，暫放2、30年相對較安全，等最終場址找到並建置完成後再遷移。

環保署表示，今天下午召開的核一廠除役環評第2次專案小組初審會議，台電須針對上次會議環評委員的質疑做說明，包括核燃料移除貯存、廢棄物處理、與當地民眾溝通、風險災害防救措施及海洋生態與在地文資保存等。按程序，專案小組通過才能送委員會（環評大會）審查，再通過才算完成環評程序。

至於核燃料的部分，台電提出的乾貯設施預計分兩期，第1期室外露天乾貯場已完成，但新北市府遲不發水保執照而無法使用，第2期則尚未興建，總數7400束的核燃料棒都在反應爐和燃料池中。而當地民眾對乾貯設施亦有疑慮，擔心核廢料賴著不走，要求台電先找到最終處理場址。

除核燃料棒外，還有6.5萬桶低階核廢料，需要新設焚化爐、固化設施進行減容處理。將來拆廠後預估會產生2.6萬噸廢棄設備、5.3萬噸廢鋼材及3千噸廢電纜，合計8.2萬噸的廢棄物要如何證明沒輻射疑慮，專案小組與環署也有質疑，環評委員王价巨也認為拆除比興建更危險，如何把計畫做好，需台電再說明。

(中國時報)