能源政策回歸專業 別再搞政治

2018年12月06日 04:13 中國時報 葉德正 、 林金池

以核養綠公投過關，但核能議題牽動後續大選，中央、地方都不敢輕言鬆口，中央希望地方先表態支持核電廠延役，地方卻認為法律沒有修法前須依法行政，雙方各自堅持，陷入囚徒困境，能源政策空轉，最後全民皆輸。

博弈理論的囚徒困境，兩名囚犯被隔離訊問，只要兩人堅不認罪均可「無罪開釋」，兩人均出賣對方則是「刑期折衷」，一方出賣對方一方不認罪，死不認罪的人會「加重其刑」，最後，雙方都會選擇出賣對方。

在這次為核一廠除役，到核二廠延役等議題，中央以及綠委急逼新北表態，新北反擊須依法行政，雙方只顧自己的最大的利益，彼此互不相讓，正是囚徒困境走向最差結果的寫照。

從核一除役水保問題，到核二延役期過是否修法，其實都是次要且能補救的問題，最重要的是台灣的能源調度、綠能產業推動與節約能源智慧能源管理，這些都需要中央與地方坐下來好好討論，但解鈴還需繫鈴人。

以核養綠公投既已過關，且台中新科市長盧秀燕質疑北部花大錢蓋電廠，甚至核四廠蓋好卻要關門大吉，硬要中部用肺發電給北部用，都凸顯民進黨反核的神主牌，已造成能源政策矛盾，難怪地方不從，從反對蓋深澳燃煤電廠到要求火力發電年減1％公投過關，都說明民眾反對空汙，中電拒北送，名正言順。

也因此，既然「以核養綠」公投過關，代表民意不認同民進黨躁進的非核家園政策，中央政府就該回應民意，一肩扛下所有的問題，如果執行層面有問題，也應該召開跨政黨的國家層面的「能源會議」，藉此凝聚共識。

可惜的是，中央不認錯，順應公投民意調整，而執政的民進黨籍立委，還在製造、挑撥地方間的矛盾、甚至政治算計，令台灣的能源政策陷入藍綠對決的難題中，此只會使台灣的能源困境陷入難解的死胡同中，難道不見棺材不掉淚，要等到全台大跳電，大家再來思考解決之道嗎？

(中國時報)