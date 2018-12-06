法人看好年底作帳行情

2018年12月06日 04:13 中國時報 洪凱音 、國際組／台北報導 、國際組／台北報導

受美股暴跌近800點影響，台股昨早盤跳空開低，盤中大跌逾181點、量縮守穩，保住9900點整數關卡，終場收在9916點；即使台股重挫166點，但統一投顧董事長黎方國昨於「2019年投資展望說明會」表示，目前無礙投信、企業年底的作帳行情，加權指數可望重回季線1萬157點，短期有機會上探1萬200點。

美股4日創下10月股災以來最大跌幅；安本標準投信投資長彭炫通分析，主要賣壓來自美國總統川普於Twitter貼文顯示，對大陸的貿易立場依然強硬，使在川習會之後的樂觀氛圍一掃而空，亞股幾乎全面下挫，香港恒生指數重挫1.62%，上證綜合指數、日經指數則分別跌了0.61%與0.53%。

黎方國認為，陸美貿易戰短期很難全面解決，12月底到隔年第1季，是全年操作股票勝算最高的時間點，最壞的情況已過，年底作帳行情仍然可以期待，短期有上攻1萬200點的機會，明年最高點可望向上挑戰1萬1500點。

據《商業內幕》（Business Insider）網4日報導，川普狂發Twitter，表達自己對陸美貿易協議的看法，加上美債走勢出現經濟衰退前兆，令市場受到驚嚇，美股崩跌超過3%。

川普指出，「別忘了，我是關稅人」，更進一步指出，「當有國家想掠奪我國龐大財富時，要讓他們為享有這特權付出代價，徹底發揮我們的經濟力永遠是上上策。」

彭炫通認為，投資人不必為市場短暫大跌過分悲觀，大陸官員昨也對G20會議表示積極看法，並表示將迅速落實與美國商定的結果；彭炫通建議，投資人適度調節評價偏高的資產類別，轉入評價相對合理的資產類別，像是新興市場股票等。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏表示，貿易戰、升息與通膨、政局動盪等3大風險，仍牽動明年全球投資市場，雖然全球景氣不至於呈「衰退」，但未來2年將進入新常態2.0，即「中低成長、中低利率、中低通膨」時代，建議投資人調整資產配置，股債最適當的比例介於7比3，或者6比4之間最佳。

(中國時報)