台幣重貶逾1角 近月最大跌幅

2018年12月06日 04:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美股狂洩拖累台股跌破萬點，匯市再度成為重災區！新台幣昨日重貶1.01角、為近1個月單日最大跌幅，終場30.8元價位又失守，以30.806元對1美元作收，外資撤出猛烈，量能明顯放大，總成交量14.02億美元。

陸美貿易戰好不容易休兵，但好光景只有短短3天，美國總統川普無預警放話提高關稅可能，還有紐約聯邦準備銀行總裁鷹派言論，讓被看衰的美元又重拾榮耀，亞股哀鴻遍野，人民幣等主要亞幣紛紛由升轉貶。

環顧亞洲匯市，除了日圓因避險資金流入小幅升值0.03％外，其餘全部下挫，其中韓元狂跌0.79％最多，其次是印尼盾重貶0.77％，菲律賓披索大跌0.43％，人民幣則下滑0.38％，對照新台幣貶幅0.33％，尚稱穩定，延續第2季以來「中間路線」的步調。

匯銀主管分析，美國總統川普向來講話顛三倒四，雖然陸美貿易戰短暫停火90天，但不代表衝突解除，隨時都可能有新的變化，所以不管股市、匯市，很多時候都是一日行情，預料至今年底、甚至明年，還是偏震盪居多。

央行昨公布外匯存底，11月底餘額4,613.75億美元，續創歷史新高，較前月底增加11.97億美元。外匯局長顏輝煌表示，11月外匯存底增加主要是投資運用收益進帳，而外資在台持有資產，約當外匯存底75％。

顏輝煌也說，近期干擾因素多，國際股市不穩定，外資進出頻繁，像是大陸、日本、沙烏地阿拉伯等國，最新公布的外匯存底都是減少的。

(中國時報)