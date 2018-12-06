國保明年調漲 最多月增55元

2018年12月06日 04:13 中國時報 林周義／台北報導

國民年金保險費率明年調漲！衛福部社會保險司昨公布，明年起，國保費率將由8.5％調整為9％，每人每月自付保費將增加28元至55元，預計321萬人受影響。

社保司司長商東福表示，依照《國民年金法》第10條，國民年金保險開辦時，第一年費率為6.5％，第三年調高0.5％，之後每兩年調高0.5％～12％。若基金餘額足以支付未來20年的保險給付，就不需調高費率。

根據國保財務精算結果，若不調整費率，基金餘額將在2048年無法應付當年給付；若每兩年調整0.5％～12％，則會在2052年無法應付當年給付。因此社保司決將保險費率調高0.5％，由8.5％調整至9％，預計每年增加約19億元的收入，將全數用於被保險人的未來保險給付。

商東福指出，在一般戶的保費部分，政府補助40％；至於身心障礙者、經濟弱勢者，則補助55％、70％或100％。由此推估，非全額補助者，每人每月將增加28元至55元的自付保費，政府補助保費則增加36元至91元。

商東福表示，保費調漲後，民眾若無法負擔保險費，可向戶籍地的直轄市、縣市政府申請低收入戶，或所得未達一定標準資格認定，以提高政府保費補助比率。

(中國時報)