急轉直下 中研院下修明年GDP為2.45％

2018年12月06日 04:13 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

貿易戰危機未解除，加上國際局勢不樂觀，景氣要好轉恐怕有得等了!中研院昨公布最新經濟成長率預測，下修今、明兩年預估值為2.64%、2.45%；中研院經濟所長簡錦漢分析，原本預期只有黑天鵝，沒想到變成烏雲，甚至以「急轉直下」來形容當前的經濟。

中研院研究員周雨田表示，全球經濟飽受貿易戰紛擾，成長動能已趨緩，雖然貿易戰短暫休兵90天，但預估大陸在這段期間內要提出讓美國滿意的答案，可能不太容易，但總是要嘗試看看。

簡錦漢進一步指出，貿易戰危機未除，增添市場不確定性，今年下半年眾所期待iPhone新機開賣，結果銷售不如預期，投資人寄望電子、資通訊產業成長，似乎已經落空，經濟學家眼裡的黑天鵝，現在已成了頭頂上的烏雲；除了中研院外，主計總處上周也下修明年經濟成長率至2.41%。

商研院昨同時公布「商業服務業景氣循環同行綜合指數」，預估明年3月以前，商業服務業景氣將持續波動向下，要到4月才有止降的可能。

商研院分析，主要受10月股災後續效益影響，各項指標轉壞的狀況仍持續擴散，顯示景氣走勢正遲緩向下，未來仍較具波動不穩的特性；商研院指出，貿易戰是危機也是轉機，現在可以寄託的是，後續轉單效益以及台商回流的機會，可視為民間投資增進、未來景氣復甦中的大補帖。

(中國時報)