流感4天奪命 2歲女發燒亡

疾管署昨日公佈2歲女童感染流感死亡，呼籲家長儘早讓孩子接種流感疫苗。（本報資料照片）

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中國時報
林周義／台北報導

流感疫情緩慢上升，疾管署昨日公佈新增2起死亡病例，其中一例為2歲女童，發燒至死亡僅隔4天，為本流感季最小案例。疾管署提醒，學齡前兒童併發腦炎、心肌炎的比率較成人高，病程也較快，目前幼兒型流感疫苗供貨無問題，呼籲家長儘早讓孩子接種疫苗。

82歲女發燒後6天病逝

疾管署副署長莊人祥表示，這名女童來自東部，並無潛在疾病，發燒隔日雖改善，但在4天後突然發高燒達41度、伴隨抽搐，且併發肺炎、腦炎及心肌炎，即便使用抗病毒藥物及抗生素治療，仍不幸在當日過世；另一名病例則是82歲女性，本身患有糖尿病和高血壓，發燒後併發肺炎，於6天後過世，兩人均無施打流感疫苗。

學齡前併發症比率較高

依疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診人次共5萬6843人，較前一周略升。莊人祥指出，在今年累計的89例流感併發重症病例當中，H3N2共有59例、佔66％，而10起死亡病例中，H1N1及H3N2則各佔一半，本季流感的感染型別以H3N2居多，其次為H1N1。

目前成人公費流感疫苗缺貨，疾管署統計，成人0.5mL劑型流感疫苗約剩61.7萬劑，幼兒0.25mL劑型流感疫苗則約剩10.8萬劑。目前國外廠商已書面同意進口25.3萬劑流感疫苗，國內廠商則仍在接洽中。

幼兒型流感疫苗貨源足

疾管署署長周志浩表示，即使再補貨，仍會有30萬劑的短缺，補不足600萬劑，但今年病毒株預測成功，流行的病毒均與公費三價疫苗吻合，因感染流感前往門診的人數也與往年差不多。

莊人祥表示，截至本月3日止，共已有451萬人接種公費流感疫苗，提醒民眾，接種前先向合約院所確認是否還有疫苗，以免白跑一趟。另為因應流感疫情，自本月1日起，疾管署已擴大公費流感抗病毒藥物適用對象，有發燒症狀的類流感患者無須快篩，即可開立公費藥物。

(中國時報)

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