宏泰40億做公益 中嘉可以嫁了

2018年12月06日 04:13 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

等了7年，中嘉終於可以嫁了！NCC昨日宣布，以21項附負擔條款，讓泓順投資買下中嘉大股東安博凱（MBK）全部股份一案過關。附負擔條款包括引起爭議的出資成員宏泰公益信託基金承諾10年用40億元履行公益，至少4億要用於提升媒體識讀教育和媒體品質，以符合教育部法規。

中嘉這次出售，最大爭議來自於買方泓順投資，有半數股份來自林堉璘宏泰教育文化公益基金，教育部認為「教育公益信託不應以投資為目的」，投下變數的反對票；NCC副主委翁柏宗表示，為確保未來中嘉獲利回到公益基金，作為教育文化公益目的使用，要求宏泰公益基金未來10年，以至少40億元履行公益，其中，最少應有1成投入媒體識讀教育和媒體品質提升。

在其他附負擔條款中，泓順承諾包含：2020年完成光纖涵蓋率提升至50到73％；交易完成後一年內提供1Gbps寬頻上網服務，長期目標提供上、下最高頻寬10Gbps；與國內外OTT業者合作；增加內部進修管道，以加強員工職能、進而加薪；創設產學合作的中嘉學院等。

翁柏宗指出，泓順更主動提出，在東京奧運4K轉播訊號格式確定後5個月內，完成新款機上盒開發，3年內備妥至少5萬台4K機上盒。

不過，這些附負擔條款若沒有實現，並無具體罰則，NCC平台處說明，除了要求泓順每半年呈報成果給NCC外，也將透過換照評鑑、審查有線電視系統費率等方式，檢視這些承諾是否按照計畫實行。

中嘉7年四度喊賣，NCC這「關鍵的一關」過了之後，經投審會、公平會通過，泓順就能以515億元入主中嘉；泓順的股東，除了持股近5成，三重林家的宏泰公益基金外，主要代表人為達勝集團董事長郭冠群，達勝基金3董事出資的泓策投資持有近25％股份，另有前東森總座陳繼業、「小三美日」創辦人許書林、尊彩藝術中心董事長余彥良和閱樂書店大股東、「夜店教父」呂榮吉組隊，和科學城物流陳榮泉。

(中國時報)