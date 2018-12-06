富邦40潛力之星 就業無縫接軌

富邦慈善基金會昨舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮，除獎學金外，還提供實習機會；圖中淺色套裝為富邦慈善基金會執行長蔡明純、右為富邦金控總經理韓蔚廷。（富邦金提供）

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中國時報
／台北報導

富邦慈善基金會昨舉行「潛力之星獎學金」頒獎典禮，由富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦金控總經理韓蔚廷共同頒獎，來自全台各地總計有40名優秀學生獲獎，除了每人獲頒5萬元獎學金外，未來也將依個人意願，提供富邦金控暨各子公司的實習機會，開啟職場正向學習循環。

「潛力之星獎學金計畫」今年邁入第3屆，這項計畫主要協助經濟弱勢的大專院校生順利就學，獎助對象包括大專、研究所的同學，遴選過程中，除了考量申請者的學業表現，也同時將個人、家庭狀況、申請內容完整性等因素綜合評估；自9月啟動活動，1個多月的申請期間內，共有來自北中南各地90所大專院校、近550位同學提出申請。蔡明純表示，富邦慈善基金會2002年開始推動「用愛心做朋友」計畫，為需要幫助的小學、中學的孩子，盡一份心力；2016年啟動「潛力之星獎學金」計畫，希望將照顧層面擴展至大專院校的學生。

韓蔚廷指出，潛力之星獎學金計畫的特別之處，除了提供同學在求學過程中實質協助外，更結合富邦金控的資源，透過金融職能及多元金融產品平台的優勢，提供職場實習的機會，希望幫助年輕學子提前儲備就業所需的能力，做好銜接職場的準備，積極幫助大家提升就業競爭力，開啟正向的循環。

富邦慈善基金會秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，多年來除了以「急難救助」為首要工作，並透過「用愛心做朋友」專案助學，同時結合富邦集團「愛心志工社」眾志與眾力，扮演台灣社會弱勢團體最強而有力的後援。

富邦金控永續經營的精神已深入企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，「潛力之星獎學金」即為致力落實「正向關懷」策略。

(中國時報)

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