中信綠背心軍 獲全國績優企業志工獎

中國信託企業志工榮獲衛生福利部頒贈107年度全國績優企業志工團隊獎，由中信慈善基金會副董事長陳國世（右八）代表接受。（中信慈善基金會提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託慈善基金會昨日獲衛生福利部頒贈107年度全國績優企業志工團隊獎項，肯定中信企業志工團隊對社會責任的投入。中信慈善基金會長期關注弱勢兒童及家庭，結合企業龐大的人力及豐富的資源，透過企業政策鼓勵員工參與志願服務，累積服務逾14.8萬小時。

為達全方位幫助弱勢家庭及孩子，自2004年中信慈善基金會董事長辜仲諒推動企業志工文化以來，陸續成立「課輔志工」、「理財志工」、「美語志工」及「繪本志工」四大志工團隊，集團參與志工服務員工多達2,270人，平均每10位中信員工就有1人是愛心志工。

14年來，志工服務足跡遍及全台偏鄉小學，近年來更以「臺灣夢計畫」社區築夢基地、「愛接棒計畫」偏鄉少棒及青少棒學校及衛福部北區兒童之家為主要服務對象，另亦配合衛福部「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，針對弱勢家庭家長推廣理財教育。

不過要穿上代表中信愛心志工的綠色背心，不僅要經過面試，還要犧牲周末休息時間，接受最多達64小時的專業訓練，才能真正踏上第一線服務。這群專業的中信志工陪伴孩子們學習課業、加強品格教育、增加學習外語的刺激，並建立正確的理財價值觀念，用多元活潑的互動方式，協助弱勢孩子們累積知識能量，建立自信，幫助他們健康、快樂地成長。

中信慈善基金會副董事長陳國世獲獎時表示，他身為綠背心志工的一員，回想2004年自菲律賓子行返台接任金控總稽核，參與的第一場活動就是「點燃生命之火」的咖啡義賣活動，「一日志工，終身志工」，從那時起，愛心志工就是他在集團的另一個身分。

陳國世說，他熱情地跟著慈善公益活動走訪社區及學校，北區兒童之家的孩子喜歡他的親切和藹，無論是孩子或企業員工都稱呼他「陳爺爺」，是集團最佳志工代表。

(中國時報)

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