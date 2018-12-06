合庫金控報喜 今年獲利可望再創新高

合庫金控經營績效

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中國時報
／台北報導

不畏政經情勢亂流，合庫金控逆勢攀升！合庫金控日前舉行今年第三季的法人說明會，採取線上方式，由金控總經理陳美足主持，揭示今年第三季經營績效，前三季合併稅後淨利較去年同期成長4.52％，成長率在公股金控中排名第二，EPS也提升4.30％，今年集團獲利可望再創新高。

在第三季國內外政經情勢不確定因素仍高的影響下，整體金控獲利表現仍有正向且穩定的成長，繼續保持良好的水準。

合庫金控前三季稅後淨利為新台幣125.93億元，每股盈（EPS）為0.97元，資產報酬率（ROA）0.49％、股東權益報酬率（ROE）8％，金控資本適足率（CAR）118.71％；核心子公司合庫銀行稅後淨利113.70億元，其中資本適足率（BIS）為13.27％。

海外獲利的重要性逐年提升，占金融機構的整體收益比重近年持續攀高，合庫銀行今年已有2家柬埔寨新支行於11月中開業，海外營業據點增加至22處，持續規畫拓點中，此外，OBU與海外單位放款較去年同期成長超逾12％，提供海外穫利穩定來源，獲利占比皆超逾三成。

合庫金控關懷社會亦不遺餘力，如面對台灣高齡化及少子化問題，推出多元化的信託服務結合地方安養產業，融資協助安養產業建置開發安養宅、幫助高齡長者打造未來樂齡生活，並提供長者合庫銀首創的「銀髮安養機構『四合一』創新信託模式」，使年長者能樂活安養於優質環境並獲得專業照護。面對少子化問題，提供員工穩定的工作與收入來源，並積極主動鼓勵各項生育獎勵，打造幸福企業。

合庫金控良好的績效表現，近期再獲國內外多項獎項肯定，包括在素有金融屆奧斯卡金像獎之稱的「台灣傑出金融業菁業獎」中，合庫銀行獲得「最佳信託金融獎」；合庫票券獲得「最佳票券金融獎」；另合庫銀行連10年獲「體育推手獎」等，繼續為合庫金控寫下榮耀時刻。

(中國時報)

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