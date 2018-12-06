兩岸城市交流 國民黨爆主導權之爭

2018年12月06日 04:13 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

九合一選後國民黨奪下15縣市，意外在兩岸城市交流議題引發「縣市自主vs.黨中央統合」的爭議。有黨務人士分析，即便各縣市都與對岸展開雙城論壇，也需要黨中央統籌規畫，「不是任何一個人或哪個市長能領頭、獨攬所有光環！」

雙城論壇 尚須黨中央統籌

該黨務人士稱，先前外界部分說法太過誇張，直指未來各縣市跟大陸各城市交流可以各行其是，直接繞過黨中央，弱化黨主席角色。但實際上，若安排跟對岸各城市舉行類似「雙城論壇」平台，還是需要黨中央統籌，包含與國台辦、各地方台辦的磋商事務。

更重要的是，若沒有黨中央居中協助分配、對口，只憑各縣市自行其是，分別去跟大陸各城市接洽，也可能會造成互搶資源等不利結果，反而有礙城市交流的具體成效，徒留批評者話柄。

藍軍勝選 非誰能獨攬光環

另外，九合一選舉大勝後，誰將角逐2020年大選，黨內雜音紛陳。該黨務人士說，本次勝利固然有「韓流」等單一候選人作為領頭羊的因素，但黨主席的領導、黨中央黨務系統支援、整合提名等都是勝選因素，加上黨主席吳敦義每月需募款3000萬撐黨，居功不小，應透過公平初選機制競爭，而非私下放話、「逼宮」鬥爭。

有黨內人士分析稱，參選總統人選需要一定歷練，目前黨內檯面上最可能人選，僅有黨主席吳敦義、新北市長朱立倫兩人。剛當選高雄市長的韓國瑜雖有強大聲勢，但尚無治理市政成效，4年或8年後更合適。

該人士直指，若吳、朱能順利整合，協商出例如吳只做一屆、朱擔任副手，在國民黨2020年尚無強大把握當選的情況下，會是最好的情況；若兩陣營仍想透過初選角逐，也要在人選出線後盡速整合。誰會是民進黨最怕的對手？「民進黨最怕的不是任何一個人，而是團結的國民黨。」

(中國時報)