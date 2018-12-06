北京台協會長：盼台多到陸辦展

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中國時報
／北京報導

台灣九合一選後，許多藍營縣市長當選人都計畫成立大陸事務小組，希望帶領民眾西進尋找商機。北京市台協會長章啟正表示，希望台灣能多到大陸辦展，讓大陸民眾了解台灣產品的特色，他也期盼高雄至北京航線能增加航班，提振南台灣的觀光旅遊產業。

北京台資企業協會5日舉辦「關於深化京台經濟文化交流合作若干措施」政策解讀會，會長章啟正會前接受媒體訪問時表示，台灣的政治版圖在九合一選後格局藍大於綠，藍營縣市長希望到大陸找商機，相信大陸也期待和他們展開深入交流。

章啟正鼓勵，如果台灣的特色產品能多到大陸辦展銷會，不僅可滿足大陸民眾對台灣的好奇心，更有可能進而成為死忠顧客。

章啟正還透露，包括高雄市長當選人韓國瑜在內的部分藍營縣市首長，已經和大陸的台商協會私下展開接觸，希望未來能安排正式會面的機會，讓雙方共同深入探索合作方式。他舉例，希望北京能多開一些航班到高雄，直接帶去大陸遊客，刺激高雄當地消費，幫助振興南台灣的觀光業。

此外，大陸政協主席汪洋日前提到對台商的「三個不變」，包括兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變、兩岸經濟優勢互補大格局沒有變、對台商提供良好服務沒有變。章啟正認為，這是非常正面的鼓勵，但台商和台青在大陸務必要腳踏實地，才能在同等條件下和大陸人競爭，否則很難成功。

(中國時報)

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