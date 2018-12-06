陸葡加強帶路合作

大陸國家主席習近平（右）於當地時間4日抵達葡萄牙進行國是訪問，兩國簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄。圖為第一夫人彭麗媛（左）接受葡萄牙總統德索薩（中）的吻手禮。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸國家主席習近平結束對巴拿馬國是訪問後，於當地時間4日抵達葡萄牙，並與葡萄牙總統德索薩舉行會談。雙方同意，以兩國建交40周年為新的歷史起點，推動陸葡友好合作，擴大雙邊貿易往來；雙方以簽署陸葡政府間共建「一帶一路」合作諒解備忘錄為契機，全面加強「一帶一路」框架內合作。

值得一提的是，這是習近平第3次踏上這片土地。陸葡雖然分處亞歐大陸東西兩端，但兩國人民友誼源遠流長，歷久彌堅。訪問首日，習近平在同葡萄牙總統德索薩會談時，引用「交得其道，千里同好，固於膠漆，堅於金石」這16個字的古語為兩國關係點讚；直言「中葡就是這樣的好朋友、好夥伴。」

綜合陸媒報導，習近平指出，陸葡關係從互信中走來，1999年，兩國通過友好協商妥善解決澳門問題，樹立了國與國解決歷史遺留問題的典範。2005年，兩國建立全面戰略夥伴關係，互利合作進入快速發展軌道。

習近平表示，陸方讚賞葡方堅持一個中國政策，願與葡方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互理解支持。

德索薩表示，明年將迎來兩國建交40周年，期待深化交流合作。葡萄牙願成為「一帶一路」在歐洲樞紐。並強調，葡陸在許多國際問題上立場相近，都支持多邊主義、自由貿易，要密切在多邊機構的協調。

(中國時報)

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