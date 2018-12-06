陸日韓FTA談判 今在北京重啟

2018年12月06日 04:13 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

陸日韓自由貿易協定新一輪談判看點

第14屆陸日韓自由貿易協定（FTA）談判今天起在北京舉行為期兩天的會議，這是3國時隔8個月重啟FTA談判，會上將針對物品貿易、服務貿易、投資等領域進行廣泛的磋商，同時將討論3國如何加強合作以促使談判早日有進展的方案。

爭取自由化水準超過RCEP

預定出席這次會議的大陸代表是中國商務部副部長王受文，日本代表是負責經濟事務的外務審議官山崎和之，南韓代表是南韓產業通商資源部通商交涉室室長俞明希。王受文剛剛參加了在阿根廷舉行的陸美小範圍峰會。

3方還將確認此次談判的共同目標，爭取讓陸日韓FTA的自由化水準超過3國目前參與的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，也將重點討論具體的落實方案。

3國領袖2012年5月在召開第5屆陸日韓高峰會時，達成了啟動FTA談判的協議，並於同年11月在柬埔寨舉行陸日韓經濟貿易大臣會議上宣布啟動3國的FTA談判。陸日韓於2013年3月正式召開了首次的FTA談判會議，今年3月在南韓首爾召開了第13次談判會議，並舉行過多次的準備會議，期中會議等。但由於3國之間的分歧過大，經由長期的談判也一直未有明顯的進展。

5月峰會確認應加速談判

2015年11月在南韓召開第6屆陸日韓峰會上，3方領袖確認了要更進一步努力加速談判，以實現高水準且互惠的FTA。今年5月9日在東京召開時隔約2年半的陸日韓峰會時，日本首相安倍晉三、大陸總理李克強、南韓總統文在寅再度確認了3方要加速陸日韓FTA的談判，以強化經濟合作。

3方磨合諸多課題待克服

3國的經濟發展水準不一，經濟構造的差異也大，先進國的日本、新興工業國的南韓、新興市場國的大陸，3方想要實現自由貿易必須克服許多課題。日韓對於大陸農產品壓境心存恐懼，南韓對日本的電子、機械產品的進口也有抗拒，日本的高科技產業也擔心技術外流等。這次的談判是否能取得重大的進展還有待觀望。

(中國時報)