限俄60天拆飛彈 否則毀約

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中國時報
／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧4日向俄羅斯發出最後通牒，指俄羅斯若不在60天內拆除違反中程飛彈條約（INF）規定的中程陸基飛彈，華府就要退出這項在冷戰時期簽署的重要限武條約。他也不忘批評，大陸、北韓與伊朗不受條約限制，可自由製造飛彈、威脅美國盟友，美國不能放任這種情況發生。

蓬佩奧在比利時布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）會議時表示，莫斯科已建立「多個SSC-8（俄方稱9M729陸基巡弋飛彈系統）飛彈營，射程對歐洲構成直接威脅」，也違反了INF條約，除非俄方「恢復完全且可檢驗的遵守，否則我國將在60天內停止履行我方義務」。蓬佩奧強調，期限過後，美國就會展開6個月的正式退出程序，此前美方也不會「測試、製造或部署任何（違反INF的）系統」。

蓬佩奧指，「俄方行動嚴重損害美國、盟邦與夥伴的國家安全。這項條約若限制我們應對俄方違約的能力，繼續遵守並無意義」。北約祕書長史托騰柏格也表示，能否挽救INF「取決於俄羅斯」，現在該是俄方準備放棄上述飛彈系統的時候。

俄羅斯政府則回應，美方很清楚俄方一向遵守條約規定，新研發的飛彈射程也不會超過500公里。先前俄國總統普丁也曾揚言，美國一旦退出，他一定會採取「立即、有效的回應」。

有分析指，自1987年迄今，INF條約讓歐洲免於遭受俄羅斯中程飛彈威脅，因此被視為最有效的限武措施。一旦美國退出，俄方勢必更明目張膽地發展相關武器，讓歐洲芒刺在背。

不過，對美國而言，退出INF可增加對俄談判的籌碼。歐洲國家多是北約成員，他們為因應俄方威脅，加上近日俄烏不睦，可能向美國購買更多飛彈防禦系統。川普先前不斷抱怨其他北約成員國分攤軍費過低，在俄方威脅催化下，他們很可能同意負擔更多軍費，但北約軍隊實質上仍由美國控制。此外，歐洲各國與俄羅斯若增加投入軍備，可能引發軍備競賽無法顧及經濟，最後仍對美國有利。

(中國時報)

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