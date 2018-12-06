自爆呼麻提神 後改口「開玩笑的」

2018年12月06日 04:13 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

杜特蒂狂語盤點

以鐵腕掃毒為註冊商標的菲律賓總統杜特蒂日前自爆上個月在新加坡參加東協峰會時，因為主辦單位把行程排得太緊湊，除了缺席4場會議跑去睡午覺，另外也靠吸食大麻來提神。經常語出驚人的他，讓外界摸不清他這是開玩笑，還是說真格的。

由於這句話後座力太大，他立馬收回，聲稱自己只是開玩笑，若有人信以為真，那是你們自己蠢。

杜特蒂3日在外交部的一個活動上致詞時對東協峰會行程太緊湊大吐苦水。他說：「那簡直是要人命，我是說，以我的年紀而言，所幸我沒有受到太大影響，因為我靠大麻提神。其他人根本不可能撐得住。」幾個小時後，記者要求他澄清大麻的，他立刻改口，聲稱只是開玩笑。

杜特蒂說，他只是在演講時想搞搞笑，以免場面無聊。他說：「當然這是玩笑話，沒有人可以制止我展現自己的風格。這是我的風格，已經改不掉了，只要我想開玩笑，我就會開玩笑，如果你們信以為真，那是你們自己蠢。」

眾所周知，現年73歲的杜特蒂是出了名的鐵腕掃毒者，菲律賓警方曾宣稱過去2年來，已經殺了將近5000名毒嫌，招致人權組織強烈抨擊。原本應當以身作則的杜特蒂，竟然坦承吸食大麻。

雖然杜特蒂曾公開支持藥用大麻合法化，不過堂堂領導人出訪期間疑似呼麻，除了讓外界懷疑杜特蒂的身心狀況，聽在死於掃毒行動的毒嫌家屬耳中，也格外刺耳。

儘管杜特蒂說話隨興，喜歡以開玩笑拉近與民眾的距離，馬拉坎南宮官員曾多次提醒民眾分辨他何時認真、何時在開玩笑。

(中國時報)