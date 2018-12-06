脫歐協議辯論 梅伊連遭挫敗

2018年12月06日 04:13 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國國會4日開始就首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議進行辯論，預計11日表決。但辯論還沒開始，梅伊政府就挨了2記悶棍，不僅史無前例地被裁定藐視國會，還失去脫歐協議若遭否決後的修改主動權。

英國國會展開為期5天的脫歐協議辯論。梅伊懇切表示，議員有責任將公投民意付諸實現。她坦言，與歐盟達成的協議雖不完美，卻是「光榮的妥協」，是英國能拿到最好的協議。然而議員發動嚴厲的反彈行動，使梅伊政府在辯論第一天連連遭遇挫敗，連帶使協議順利過關的前景黯然失色。

由於英國政府僅僅公開檢察總長考克斯的脫歐法律建議書摘要，並以機密為由，拒絕公布全文，反對黨工黨於是在辯論開始前發起動議，認定政府「藐視國會」。

工黨脫歐事務發言人史塔莫表示，藐視國會動議通過，相當於給政府「羞恥」的烙印，在憲法與政治上均具重大象徵意義。

這項指控以311票對293票通過後，保守黨領袖李德森承諾，政府將公布法律意見全文，但能否趕在11日前仍是未知數。此動議創下英國政府首次被認定藐視國會的紀錄。原先與保守黨關係密切的北愛小黨民主聯盟黨（DUP）這次也反目。

保守黨議員葛里夫則提出另一項動議，如果脫歐協議遭到國會否決，國會有權動議修改協議內容。在26位保守黨議員倒戈之下，該動議以321對299票通過，再度重擊梅伊政府。

如果協議遭否決，梅伊政府原本有21天可以修改，提出新方案，然後再回到國會要求表決。但是下議院的決定奪走政府主動權，議員們從被動面對政府與歐盟的協議，轉變成能夠介入與發揮更大影響力。

如果協議排除萬難過關，英國將在3月29日依據與歐盟談判的條件脫歐，這將是英國40多年以來在貿易和外交政策上的最大轉變。

此外，歐盟最高法院「歐洲法院」佐審官4日表示，英國有權單方面取消脫歐。這項意見可能鼓舞英國留歐派的議員積極推動二次公投，讓人民推翻脫歐的決定。

(中國時報)