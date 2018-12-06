防假消息 日本LINE設災害專用帳號

2018年12月06日 04:13 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

親友之間透過LINE輕易散播的消息很可能是假消息，但傳送及接收消息的人卻常信以為真，尤其是災害通知的消息，原本出於善意的轉發，最後卻製造了無端的恐慌。日本LINE為了改善此現象，預定設置災害專用帳號，讓用戶可以用對話的方式，直接向LINE確認消息的真偽。

《朝日新聞》報導，今年9月6日凌晨3點7分過後北海道發生大地震，引起大規模的停電，隨後許多人從手機上接收到從LINE散播出來的「將再度發生大地震」、「札幌下午要停水」等假消息。過去推特也常被指有人散播假消息，但立刻有人在回應中反駁，相對的，LINE的群組大多是親友、同事等熟人，故讓人很容易信以為真，使得LINE不得不開始研擬對策。

報導中介紹，住在札幌中央區的44歲女性9月6日一早接到媽媽群組傳來的大地震消息，傳消息的人是值得信賴的前輩媽媽，標題中強調是消防單位提供的消息，之後又有人傳來自衛隊要大家留意大震等消息。朝日向札幌市消防局、陸上自衛隊確認後發現，這些單位根本沒有傳類似的消息。這位女性表示，當時因為停電沒有電視可看，LINE成為唯一的消息來源。

有鑑於此，LINE今後預定設置災害專用帳號，將以對話諮詢的形式提供正確消息。公關負責人表示，若LINE可以成為諮詢窗口，用戶簡單地確認消息真偽，也許可以減少謠言和假消息。

(中國時報)