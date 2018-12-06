拍跑馬新戲 鈕承澤指侵劇組

2018年12月06日 04:13 中國時報 胡欣男 、 林志勳 、 陳昱翰 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

鈕承澤爭議事件簿

導演鈕承澤遭劇組女工作人員控告性侵。據了解，鈕承澤在上月下旬，邀被害人與其他工作人員到家裡聊天聚會，鈕在眾人離開後，對被害女子伸出狼爪，強吻襲胸並以手指性侵得逞，被害人昨在友人陪同，檢附驗傷單至台北市婦幼隊報案，警方近日將傳喚鈕到案說明。

傳訊道歉無效 堅持提告

據了解，鈕在案發後不斷傳訊向被害人道歉，但傷害已造成，女子仍堅持提告。

52歲、綽號「豆導」的鈕承澤，是知名導演兼戲劇製作人及演員，演過多部戲劇、電影，執導票房3億的《艋舺》、《軍中樂園》等膾炙人口電影。

據了解，控告鈕性侵的被害女子，是其執導電影《跑馬》劇組的工作人員，在拍攝期間豆導對她頻獻殷勤、照顧有加。11月下旬，原訂劇組開會，豆導臨時以身體不適為由取消，並邀被害女子等工作人員與友人到家裡聚會，後來眾人陸續離開，僅剩豆導和被害女子獨處。

豆導失聯 警近日傳喚

被害女子報案稱，起初聊天很正常，豆導突然摸她頭、肩膀，接著獸性大發，將她撲倒在沙發並強吻襲胸，豆導疑因無法勃起，最後以手指性侵得逞。被害女子告訴警方，她掙扎反抗，過程中雙手因此瘀青。

被害人檢附下體與雙手的驗傷單，至婦幼隊報案，她告訴女警，她身心重創，完全無法工作；警方受理後，即將案件移由發生地的北市大安分局新生派出所，警方將傳喚鈕到案說明，依妨害性自主罪嫌偵辦。

消息傳出 電影圈譁然

此事傳出，電影圈譁然，有些人感到意外，有些人不意外，但對他的評價很一致，「他是怪，不是壞」。他對台灣電影有所貢獻，無奈個性決定命運，對自己生活自制力不足，導致3億大導成性侵嫌犯。

(中國時報)