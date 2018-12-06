捲債7億 貴婦奈奈逃美逍遙

2018年12月06日 04:13 中國時報 陳志賢 、 曹婷婷 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

本名蘇陳端的知名部落客「貴婦奈奈」和丈夫黃博健創立的「杏立博全」醫美診所，11月30日傳出惡性倒閉後，夫婦兩人從人間蒸發；檢警發現，2人已在30日上午11時30分，搭乘長榮航空BR008班機直飛美國舊金山，檢警已對黃博健夫婦採取入境留置，一旦返台立即拘提，若拒不到案，將發布通緝。

檢警調查，黃博健夫婦今年10月28日曾持中華民國護照出境赴日本，當天即持中華民國護照入境，一直到11月30日上午11時30分，2人持中華民國護照搭機，並在美西時間上午6時半抵達舊金山，不排除在當地由熟識親友安排食宿。

貴婦奈奈丈夫診所涉及吸金、詐欺，已有4人正式向警方報案，其中2人表示黃在7月時開口借錢，表明會給月息3分，但10月後就陸續失聯，另有人是購買數10萬元課程，上百名被害人已組成自救會，衛生局將發文給診所負責人黃立雄協調處理。

有被害人表示，黃家是醫生世家，他父親和哥哥也都是名醫，且黃還有生意不錯的診所在營運，覺得他不可能騙人，所以借了300多萬，說好每月收3分利息，但黃只給了3期就失聯，開的支票雖沒到期，但跳票可能極高，加上診所突然關門，所以前往報案。

另有被害人表示，黃博健偽造不實財報，營造診所生意興隆的假象，吸引各方金主投資，黃吹噓投資1個單位，每半年分紅還款1次，約3年半即可回本，此後每個月都能分紅，投資1000萬能分15萬，有民代、藝人和主播受騙，再藉由他們互相介紹吸金。

不過，貴婦奈奈的公公、台大醫院雲林分院兼任婦產科主治醫師黃立雄也傳失聯，雲林分院昨將他解聘，黃立雄人應仍在國內，警方目前不會約談他的家人。

貴婦奈奈父親蘇陳俊哲是律師、母親是老師，她的父親表示，看到新聞報導才知情女兒出了問題，感到相當意外。11月中旬，女兒在高雄出席一場活動，夫妻還特意前去探視；他並透露，當年女兒夫妻創業因為缺資金，於是拿了太太名下的一棟大樓去銀行抵押貸款，未料卻演變成今天的局面。

昨有消息傳出，不甘損失的金主、錢莊業者，已委請舊金山一帶的華青幫抓人，黑、白兩道都在找尋這對夫妻。

(中國時報)