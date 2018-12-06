李烈大驚 豆導重返片場壓力大

2018年12月06日 04:13 中國時報 徐桐炘 、 林志勳 ／台北報導 ／台北報導

鈕承澤休息4年後重執導演筒卻惹議涉案，事情爆發後他電話已關機，好友李烈心情沉重表示，「出個門怎麼一夕之間天崩地裂。」李烈表示已傳訊息、打電話嘗試聯絡鈕承澤，但都未成功，「也想知道真相，但現在搞不清楚，說什麼也沒用。」

李烈認為，之前《軍中樂園》事件發生後，鈕承澤幾乎未回應、未辯解，此次恐怕也會抱持同樣態度，但她現在除了擔心鈕承澤狀況，也希望女生不要再次受到傷害。

李烈7月起曾2度探班《跑馬》拍攝現場，她表示鈕承澤因軍中樂園受重挫，重返導演工作壓力極大，因此每次探班都沒有和多聊，「看他緊繃，就知道要離他遠一點。」她也提到，因和鈕承澤熟識多年，形容對方「就像孩子瘋瘋癲癲」，「我們會打來打去，對我來說不會是不尊重，沒有看過（對女性）不尊重的行為，但喝了酒就不知道了。」

鈕承澤開設的紅豆製作股份有限公司，網站上還有金馬評審黃志明掛為監製，昨也未接電話。《跑馬》監製劉蔚然以及跟鈕承澤友好、目前任職在該片製作公司寰亞電影的張鳳美皆未接電話，主演任賢齊經紀人則表示，目前不了解事件真相，演員不會多做回應。

任賢齊經紀人表示，拍攝狀況都OK，如今傳出性侵事件，恐讓該片命運多舛，連拍攝都可能戛然而止。

(中國時報)