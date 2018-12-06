裝闊吸金屢試不爽 別再上當

2018年12月06日 04:13 中國時報 陳鴻偉

這幾年拜網路之賜，許多部落客、網紅憑藉自媒體走紅，更藉此吸金投資，一旦擴張過度，周轉不靈，不僅賠了信譽，還連累家人。此外，也有些名媛騙徒，擅用名人加持，不是本身小有名氣，就是利用名人合影，靠知名度吸引更多人上當掏錢，這樣戲碼不斷在現實中上演。

退休警察陳官享聲稱拿到最新科技，電影鋼鐵人使用的「透明顯示器」專利，以不合理的高報酬大舉吸金，當時警界、黑道、藝人大家搶著投資，陳本人更是住豪宅、開名車，每年還在高檔飯店辦尾牙，2016年2月卻吸金16億倉皇落跑。

2017年2月，1名林姓女子則自稱在杜拜經商，經常秀出超跑照片，被車友封為「超跑女神」，林自稱是名媛、會計師，出入各大名流晚會合影，後來就以投資名義向人吸金上億元，最後因給不出紅利，遭提告、逮捕。

無業的柯姓夫妻，則是砸錢讓女兒讀私校，從中結識有錢人家長，夫妻2人平時也是裝闊誆租豪宅、開派對，再以投資等名義向人詐財，連「胖達人」董娘也上當，從中詐得3000多萬元。

這類案件不勝枚舉，檢警指出，想避免受騙就不要心存貪念，尤其是短期能回本，毫無道理的超高投報率，全是錢坑陷阱，這回貴婦奈奈潛逃赴美，看看政府有沒有辦法請美方協助逮人，否則如同黃芳彥般消遙法外，被害人只能吹鬍子乾瞪眼，無濟於事。

(中國時報)