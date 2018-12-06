掌中傳奇 林伸龍獲傑出市民

2018年12月06日 04:13 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市大同區慶安社區發展協會創辦人林伸龍，長期關懷社區、推動民俗傳承，深耕地方不遺餘力，連續16年榮獲市府社區工作評鑑特優獎，更創立「慶安掌中劇團」、傳統藝術館，從事公益演出，5日獲市長柯文哲表揚為傑出市民，也是今年唯一的1人。

市府昨在北市非政府組織會館，舉辦傑出市民表揚活動，去年因舉辦世大運，有9人獲選，今年雖有6人進入遴選階段，最後僅林伸龍出線。

評選嚴格 唯一獲獎

柯文哲致詞指出，今年傑出市民只有1人獲選，為此還特別詢問民政局長藍世聰，怎麼今年評選這麼嚴格，他認為應該可透過這個機會，多多表揚傑出市民，且表揚目的不僅在表揚，更重要的是樹立典範，讓其他人知道怎麼去效法。

他說，唯一獲選傑出市民的林伸龍，創立慶安社區發展協會，開辦長青樂活課程，關懷照顧社區長者，連續16年榮獲社區工作評鑑特優獎。

得獎主歸功團隊支持

柯文哲指出，最特別的是林伸龍組織慶安掌中戲團，還成立藝術博物館，訓練很多小朋友做傳統藝術保存，像是打鼓、樂團、布袋戲，對傳統藝術的發揚花了很多心力，不但如此，還做了大龍峒福壽宮的文史調查工作，對台灣地方藝術保存非常有心，獲傑出市民，可說是名實相符。

林伸龍對於得獎謙虛表示，從事社區工作20幾年來，能夠得獎，不是他個人可以做到，是他帶領的團隊同心協力和支持，才有今天這點成就，他只是代表他的團隊來接受頒獎。

(中國時報)