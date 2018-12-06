停車以分計費 雙和區今上路

2018年12月06日 04:13 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

過去路邊停車以半小時算，超過半小時即便只超過1分鐘仍要再付半小時停車費，新北市交通局首創路邊停車App自助計費「以分計費」，6日起民眾可在中、永和地區路邊收費停車格利用App自行啟計、結束停車費，以分計費，停幾分付幾分。

自動扣款 停幾分付幾分

交通局表示，目前路邊停車收費方式是以人工開單，每半小時為單位計收停車費，民眾可能因半小時停車費，為把錢發揮最大效益，延後駛離時間，反造成周轉率不高，且繳費單經常遺失，被加收工本費或產生罰單。

交通局與宏碁智通公司及易停網公司合作，推出「路邊停車App自助計費」新服務，民眾使用「停車大聲公App」或「易停網App」自助計費，自己開單自己繳費，以分計費。

省時環保 助提升周轉率

交通局停營科代理科長許芫綺表示，App自助計費以由現行收費路段公告費率計算，原費率為每半小時15元的路段，停車1分鐘為0.5元，民眾車輛停妥後開啟App自助計費功能，GPS即可自動定位停車路段，只要點選格號或停車格，確認收費資訊即能啟動計費，離開時結束計費，App將自動計費並由預設繳費方式自動完成扣款，結算繳費一次完成。

交通局長王聲威表示，以「分鐘」計收停車費的方式，有助於提升周轉率，此外，使用App自助計費的車輛，開單員無需再開立紙本繳費單，停車離開結束計費時即完成付款，省時又環保。

交通局提醒，手機下載App須綁定車號、信用卡或其他付款資料，完成註冊程序，始可自助計費；計費時間將以App顯示時間為主，而非個人手機時間，如忘記停止計時，App將推播訊息提醒結束計時。

機車及大型車 暫不適用

交通局表示，目前機車、大型車（含客、貨車）不適用，享有身心障礙者停車優惠及電動車停車優惠車輛，暫不提供App自助計費，後續將視成效再評估擴大實施。

(中國時報)