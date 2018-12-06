張花冠談未來 不敢想不去想

嘉義縣長張花冠5日穿上廚師裝，自稱是行政主廚，為嘉縣烹調出一道道的政績菜餚。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

即將卸任的嘉義縣長張花冠，5日在永在食安大樓舉行就職周年記者會回顧9年任期政績，被問到是否入閣？張花冠強調此時不會去爭取權位分配，自認她任內交出還不錯的施政成績，才讓民進黨守住嘉義縣長這一席，未來有任何可能，但她也說「我不敢想，也不想去想，一切就自然吧！」

不排除任何可能性

昨記者會就像張花冠的告別演說，多位鄉鎮首長、縣議員都到場，不過立委陳明文、蔡易餘、縣長當選人翁章梁都未到場，連議長張明達也因出國缺席。被媒體問到下一步規畫，張花冠強調此時此刻沒有想任何職位分配，民進黨需要的是深切反省，雖然有很多人希望她選立委，目前不敢想，但是「未來有任何的可能」。

張花冠昨自許是行政主廚，以嘉義大飯店概念包裝，講述主要施政成果，並透過投影動畫，把政績轉化為一道道餐桌佳餚，手法相當獨特，連張花冠都說這9年烹煮太多菜餚，昨特地端出超越滿漢全席的政績菜單跟縣民報告，相信縣民會很有感。

成功改變嘉縣風貌

張花冠說，雖然女人身高不高，但只要穿夠高的高跟鞋，還是有高度，能做出巨大的建設，像她任內就還債百億元，強調縣政最重要是有前瞻性，尤其做看不到的地方，要花很多時間才讓大家感覺得到，最後更改寫凱撒大帝名言「I CAME，I SAW，I SUCCEEDED」，說明她9年來的所有努力，成功改變嘉義的風貌。

(中國時報)

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