路殺太嚴重 富興人籲車慢行

2018年12月06日 04:14 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣池上鄉富興社區發展協會為了解當地生態，與社區民眾一起參加公民科學路死大調查，台灣動物路死觀察網種子講師前來教導相關課程，實際操作路死記錄回報等工作，發現路殺案例頻繁，呼籲用路人開車放慢速度。

居民團結 救活穿山甲

富興社區參加公民科學路死大調查後，社區民眾對於路死紀錄已有初步的認識與進展，富興社區也表示，希望這段時間的路死觀察紀錄，在未來可以對社區的生活環境改善提供數據參考。

參與調查的居民林國欽表示，會選擇做路死調查主要原委，發現錦園與萬安路段，每星期都有2到3條蛇類被車壓死，以前社區居民都會很和平的讓牠們經過，由於社區離伯朗大道很近，來訪的人變多了，因此增加路殺的機率。

動物枉死 婆媽好傷心

林國欽說，社區開始進行路死調查後，社區裡面的婆婆媽媽看待動物和生命的態度開始有點轉變，她們會很可愛的通報哪裡有路死，看到陌生或是受傷的動物也會趕快找我們提供協助，今年10月還拯救了1隻穿山甲。

但大多傳來都是悲傷的消息，林國欽表示，也發現過半夜過馬路的花嘴鴨1家人被快車壓死，當我們第1次看到食蟹時卻一點都開心不起來，牠已經離開了，體溫還是溫的。參與調查後，才知道有這麼多動物因為人類的馬路而死去。

林國欽強調，目前社區也在思考用什麼樣的方式來讓用路人的車速可以變慢，或是讓動物們不要接近馬路來減少路殺，但現在只能呼籲用路人，把車，開慢一點好嗎？動物跟我們一樣都想要平安回家。

(中國時報)