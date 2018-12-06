藍軍假投票 決定花蓮議長人選

國民黨籍縣議員張正治（右）、謝國榮（左一）、張峻（左二）都對縣議長寶座興致濃厚。（范振和攝）

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中國時報
∕花蓮報導

花蓮5合1大選告一段落後，正副議長之爭頓成焦點。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與黨中央協商後，本月11日將交由黨團會議決定，由勝出者代表國民黨參選下屆正副議長。此次連任成功的議員張正治、謝國榮、張峻三足鼎立，誰能成為議會龍頭，地方各界高度關切。

鄒永宏指出，4日由國民黨祕書長曾永權主持的約詢會議，各縣市黨部主委、黨部書記長或團黨書記長紛紛到場參與。黨中央傾向開放態度，鄒永宏也持同樣看法，交由黨團會議決定，誰最高票即代表黨參選，這樣最公平、公開了。

鄒永宏指出，縣議員黨團會議將採假投票方式決定人選，除了18位黨籍議員外，另包括無黨籍當選人鄭寶秀、賴國祥、蔡伊靜、高小成、蔡啟塔等5人，這些人仍具有國民黨籍身分，因而，縣議員33人中，黨團成員就占23人。

國民黨花蓮縣黨部4日告知有意參選正副議長人士，除了張正治、張峻、謝國榮外，新科議員潘月霞、黃馨、吳建志等人也躍躍欲試，假投票決定人選時，是否採記名或不記名方式。鄒永宏表示，尊重黨團成員意見。一旦勝出代表參選，如有人不服而違紀參選，一定開除黨籍。

鄒永宏強調，既然要透過黨團假投票模式，彼此不傷和氣，那麼日前黨中央下達的「直轄縣市暨縣市議會議長副議長提名作業規定」就不適用了，其中涉及「排黑條款」的部分，也就跟著取消，如有後遺症，黨中央答應願負起全責。

(中國時報)

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