通霄唯一共讀站 瀚海閣啟用

2018年12月06日 04:13 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣府為推動閱讀領航目標向教育部爭取「建置學校社區共讀站計畫」經費，獲補助2017至2020年21所國民中、小學共讀站建置經費共4200萬元，加上配合款合計挹注5869萬元推動全民閱讀，其中通霄啟明國小共讀站「瀚海閣」獲補助250萬元建置，未來將提供學校及白沙屯社區民眾使用。

通霄唯一的社區共讀站瀚海閣5日正式揭牌啟用，在協和慈善基金會董事長林光清贊助設備費50萬、顯奇化工董事長趙守岳贊助10萬元，及通霄鎮公所補助「人龍搬書」及主題閱讀系列活動下，學校終於盼到新建置的圖書館。

校長趙文德表示，瀚海閣呈現在地媽祖文化及世界5大洲的特色，原有圖書館位於2樓，寒暑假人力不足，無法提供學生閱讀，亦無法與社區共同使用，藉由此次的經費進行空間改造，未來也將提供白沙屯3個里的民眾使用。

校方指出，瀚海閣位於學校最靠近停車場的1樓教室，由現有2間教室打通，以淺藍和深藍2種色調為主，書櫃以波浪形式呈現，將海洋意象及寬闊的視野融入其中，天花板以船的形狀和船舵作主要設計概念，讓學生與民眾在茫茫的知識瀚海當中，成為人生的主宰。

副縣長鄧桂菊表示，縣府深耕教育、推動閱讀活動，未來將持續爭取教育部補助辦理閱讀相關活動及充實圖書館館藏與整修建置經費，厚植苗栗學子的競爭力。

(中國時報)