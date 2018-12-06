金牌版畫夫妻檔 捐桌曆義賣

高雄市培凱公司往年都以樹人國小學生版畫做為桌曆題材，今年則挑選吳鴻滄（右）、林淑芬（左）夫婦歷年得獎的年畫版畫作品，2人也捐出200份義賣要當作樹人國小藝術推廣經費。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市新泰國小教師林淑芬繼前年以象徵雞為生肖主題的《全家福》年畫後，今年以年畫作品《雀躍亥來》再獲中華民國第34屆版印年畫徵選首獎，也是第3度獲得文化部辦理的版印年畫首獎殊榮，她與夫婿吳鴻滄都是此項競賽常勝軍，有企業蒐羅2人作品製成桌曆，2人捐出200份義賣，做為樹人國小推廣版畫教育經費。

林淑芬說，這幅《雀躍亥來》版畫中結合台灣特有的山豬、玉山、藍鵲、杜鵑為意象，山豬是特有種，身強體健，符合在地本土精神，亥就是豬的意思，亥是地支之一，通常當為地支的第12位，每一地支順序對應每一生肖，所以亥與十二生肖的豬搭配。

林淑芬的另一半是指導樹人國小版畫的吳鴻滄，吳曾經5度獲得版畫年畫首獎殊榮，林則獲得3次，夫婦在版畫上的表現相當優異，也教出許多優秀學生。

在樹人國小校長劉裕承的促成下，高雄培凱有限公司從2人歷年來創作的版印年畫挑選了15幅精品，集結印製成精美的生肖年畫桌曆，順著月份，依照鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬12生肖排序，桌曆內的年畫作充分展現臺灣傳統藝術與文化精髓。

培凱公司董事長林昭獻為感謝兩位老師提供作品，特地印製了300份桌曆贈送給這2位藝術創作者，2人也慷慨捐出其中的200份提供出來義賣，所得將全部捐作樹人國小推廣教育的經費。

(中國時報)

要求廉潔、謙虛 燕今公布3副市長 洛神供過於求 產地價跌5成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。