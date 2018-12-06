金牌版畫夫妻檔 捐桌曆義賣

2018年12月06日 04:13 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市新泰國小教師林淑芬繼前年以象徵雞為生肖主題的《全家福》年畫後，今年以年畫作品《雀躍亥來》再獲中華民國第34屆版印年畫徵選首獎，也是第3度獲得文化部辦理的版印年畫首獎殊榮，她與夫婿吳鴻滄都是此項競賽常勝軍，有企業蒐羅2人作品製成桌曆，2人捐出200份義賣，做為樹人國小推廣版畫教育經費。

林淑芬說，這幅《雀躍亥來》版畫中結合台灣特有的山豬、玉山、藍鵲、杜鵑為意象，山豬是特有種，身強體健，符合在地本土精神，亥就是豬的意思，亥是地支之一，通常當為地支的第12位，每一地支順序對應每一生肖，所以亥與十二生肖的豬搭配。

林淑芬的另一半是指導樹人國小版畫的吳鴻滄，吳曾經5度獲得版畫年畫首獎殊榮，林則獲得3次，夫婦在版畫上的表現相當優異，也教出許多優秀學生。

在樹人國小校長劉裕承的促成下，高雄培凱有限公司從2人歷年來創作的版印年畫挑選了15幅精品，集結印製成精美的生肖年畫桌曆，順著月份，依照鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬12生肖排序，桌曆內的年畫作充分展現臺灣傳統藝術與文化精髓。

培凱公司董事長林昭獻為感謝兩位老師提供作品，特地印製了300份桌曆贈送給這2位藝術創作者，2人也慷慨捐出其中的200份提供出來義賣，所得將全部捐作樹人國小推廣教育的經費。

(中國時報)