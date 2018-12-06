王浩宇第4次遭送紀委

市議員王浩宇在議會二樓旁聽席與質詢議員互嗆。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨籍市議員詹江村針對日前調資料疑遭側錄事件，5日質詢人事處長張建智，不料在旁聽席的市議員王浩宇聽見自己遭點名，怒喊：「提告就提告，無聊死了！」多位國民黨籍市議員不滿王浩宇在議事堂外「鬼吼鬼叫」，認為他搗亂議事規則，通過送紀律委員會。

王浩宇過去爭議言行不少，曾因變裝進入國中校園和替代役男宿舍被送過紀律委員會，累計已是第4次被送紀律委員會。不過紀律委員會就算開會裁示停權，也要在本月25日本屆議員卸任前才有用，否則最後也會隨著任期結束不了了之。

這件事起因於平鎮市議員舒翠玲4月曾飆罵公務員的影片流出，同黨議員詹江村請祕書向人事處調閱資料，王浩宇指詹「還沒秋後就算帳」，並說掌握相關音檔，詹江村控告王浩宇、市府人事處長張建智等人，5日審查人事處預算，也要處長說明。

王浩宇當時在議會二樓旁聽席聽見自己名字多次被點名，忍不住嗆「你已經提告啦，要告就告」、「無聊死了」。詹江村回嗆「這樣舉動適合嗎？」擔任主席的國民黨議員舒翠玲說，沒有取得發言權的議員要安靜，同黨議員黃敬平則諷「不在議場發言，好大喔 ，要說話就要下來發言。」詹江村強調，王浩宇不該在旁聽席「鬼吼鬼叫」。

王浩宇聽見藍營議員對他的批評，回嗆「你點名我，我不能講喔」，推門離開前，大聲向議場內喊話：「我至少會尊重公務員，不會隨便亂嗆聲，不會對公務員不禮貌。」暗指舒翠玲曾飆罵公務員。

(中國時報)

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