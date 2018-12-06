AI生醫中心 及早預防疾病

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中國時報
／台南報導

透過大數據預測疾病不再只是夢想！AI人工智慧當道，奇美醫學中心擁有400萬筆病歷資料庫，著眼於透過醫療大數據加上人工智慧模組化，5日與南臺科技大學合作設立「高階智慧生醫聯合研究中心」，朝向及早預防疾病、節省醫療支出的目標來努力。

AI發展對醫療帶來深遠影響，全球醫界9成以上聚焦於超音波、核磁共振等影像AI應用，奇美醫學中心則聚焦如何透過AI技術，將醫療體系龐大病歷資料庫藉由系統模組化，建立「AI疾病預測系統暨軟體開發」，透過AI預測疾病演進，及早預防疾病發生或惡化。

在奇美提供醫療大數據、南臺科大提供技術下，南臺「人工智慧（AI）生醫技術發展中心」與奇美醫學學中心昨天成立「高階智慧生醫聯合研究中心」，未來攜手提供更精準創新醫療服務。教育部也補助該中心每年2000萬元，培育南台灣高階醫療設計人才的搖籃。

南臺科大工學院院長朱志良指出，AI重點在於加入數據後，讓機器有生命，高階智慧生醫聯合研究中心聚焦AI技術與加值研發、智慧醫材系統整合、醫療IoT應用系統開發、智慧醫療影像系統等6項技術研發主軸。目前創新醫材暨照護研發中心主任杜翌群研發「具自動追蹤與3D影像重建智慧超音波機器人系統，可遠端操作超音波，克服偏遠地區就醫不便。

奇美醫學中心行政副院長王志中提到，全世界一直以來都想做到疾病預測，奇美、南臺這套一旦成功，將使得人類對抗疾病進入新境界。他舉例，以往有高血壓、高血糖的人雖可能被告知未來有罹病風險，但大數據分析則可望做到精確告知「一年內中風機率多高」，讓及早預防疾病成真。

(中國時報)

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