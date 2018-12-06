謝警察維安 警友會贈130萬禮券

高雄巿港都警察之友會副理事長謝龍隱（中）5日將130餘萬元的超商禮券贈送給全巿執勤員警。（高巿警提供）

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中國時報
／高雄報導

11月24日選舉平和落幕，高雄巿港都警察之友會感謝高巿警全體員警的辛勞，5日由副理事長謝龍隱贈送130餘萬元的超商禮券給全巿6500餘位執勤員警，平均每人可拿到200元，由鳳山警分局組長高傳成等5人代表受贈。

本屆大選高雄市選情格外激烈，尤其市長選情更是全國矚目，選舉期間各候選人競選總部成立、掃街拜票、大型造勢活動人數動輒1、20萬人，轄區員警幾乎是全體總動員戒備維安勤務，還得加強各候選人競選服務處的巡邏。

為維持選舉公正，警方也要不遺餘力的查察賄選、掃蕩選舉賭盤及假消息，包括選票印製、運送投開票所等，都要部署警力維護安全，高雄市港都警察之友會做為高巿警的後盾，特別感謝人民保母為治安所做的努力。

副理事長謝龍隱5日代表理事長黃清山，特別贈送130餘萬元的超商「禮券」，表達對高雄巿維護選舉治安勞苦功高的6500餘員警，慰勉辛勞與敬意，同時也呼籲各界應多給警察鼓勵，因為他們是穩定社會治安的最大力量。

高巿警局長李永癸說，這次選舉完成「平安、平順、平穩」的任務，有賴全體員警上下齊心、全心投入，感謝港都警友會的支持，也謝謝各同仁在這段期間對選舉安全及社會治安的奉獻，讓這次選舉維安能夠圓滿畫下句點。

(中國時報)

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