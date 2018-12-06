3鄉鎮長連任 打造麗景縱谷

2018年12月06日 04:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣縱谷區關山鎮長戴文達、池上鄉長張堯城、鹿野鄉長李國強，在這次五合一選舉均獲連任，其中張堯城還是同額競選，3位鄉鎮長除了持續前4年的政績以外，也希望整合資源，聯手打造「麗景縱谷」成為幸福莊園。

池上鄉長同額競選是解嚴以來首例，上鄉長張堯城在這次選戰拿到3923票，得票率100％，獲得絕大多數鄉親支持，不必忙著打選戰，張堯城選前就規畫70多項政見，要在未來4年逐一完成，包括197線電纜地下化、池上專用垃圾袋、連續4年補助奶粉錢每個月1500元等等。

鹿野鄉長李國強這次選戰也獲得57.5％的得票率，他說，熱氣球嘉年華已經成為每年夏天最夯的旅遊活動，未來鹿野鄉公所團隊計畫成立產業策略盟協會，以團體戰取代單打獨鬥，才能讓鄉民更有感。

競選連任的關山鎮長戴文達在這次選戰也獲得55.5％的得票率，戴文達說，關山鎮公所團隊在縣府的評比都名列前茅，遊客成長率每年都有5％到10％，觀光體質與條件已臻成熟， 未來在親水公園用地的合法化還要持續爭取；他說，2015年營建署就有關山、池上、鹿野3鄉鎮的「麗景縱谷、慢城樂活」整合建設計畫，而關山鎮位於縱谷線樞紐，未來3個鄉鎮也會持續整合、共享資源，讓縱谷成為宜居的生活莊園。

(中國時報)