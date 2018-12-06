嬌客報到 華江雁鴨季周末登場

候鳥來囉！2018台北華江雁鴨季本周末於華江雁鴨自然公園登場，截至今年10月底，華江地區累計調查到87種、5485隻的鳥類，包含小水鴨、白眉鴨、花嘴鴨等雁鴨，生態豐富，活動包含雁鴨生態導覽、生態闖關活動，帶領民眾體驗社區文化與濕地生態，一起感受大自然的美好。（動保處提供）

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中國時報
／台北報導

候鳥來囉！2018台北華江雁鴨季本周末於華江雁鴨自然公園登場，截至今年10月底，華江地區累計調查到87種、5485隻的鳥類，包含小水鴨、白眉鴨、花嘴鴨等雁鴨，生態豐富，活動包含雁鴨生態導覽、生態闖關活動，帶領民眾體驗社區文化與濕地生態，一起感受大自然的美好。

華江雁鴨季今年邁入第16屆，透過生態導覽活動，發展萬華區人文特色及自然保育，今年以「水岸溼地 區域共享」為主題，結合社區濕地保育成果，台北市野鳥學會將在活動期間，於華江雁鴨自然公園賞鳥平台架設高倍數望遠鏡，並邀請資深賞鳥人在旁解說，加深民眾對生態保育的觀念。

產發局長林崇傑表示，華江雁鴨自然公園及北市野雁保護區是過境鳥類南遷的中繼站，每年9月至隔年4月的冬候鳥過境期，都有數以千計的雁鴨聚集，依本年度鳥類監測調查顯示，截至今年10月底，華江地區累計調查到87種、5485隻的鳥類，其中就有小水鴨、白眉鴨、花嘴鴨等雁鴨，展現豐富生態面貌。

林崇傑說，活動由北市動保處與萬華區華江社區發展協會共同舉辦，透過市府與民間長期協力，成功將華江濕地打造為北市的生態寶地，邀請大小朋友一起共襄盛舉。活動期間動保處安排龍山寺捷運站接駁車，歡迎民眾多加利用。

(中國時報)

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