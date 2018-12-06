社頭織襪芭樂節 7日精彩登場

二水農會5日開放民眾自採高麗菜做公益，幼兒園小朋友也趁機體驗。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣社頭鄉是「襪子的故鄉」，也是「芭樂王國」 ，為行銷在地特產與觀光，每年舉辦的「織襪芭樂節」將從7日起連續3天在社頭果菜市場舉行，社頭鄉長劉錦昌表示，現場有織襪、農特產與MIT精品展售，更有精彩演出及摸彩，歡迎各界一起來感受社頭的熱情。

劉錦昌表示，冬天的芭樂盛產且最好吃，同時也是襪子需求量最大的時候，每年公所選在此時舉辦「織襪芭樂節」，除希望吸引全國各地民眾前來認識社頭的美，更期許帶動觀光與消費。

連續3天的「織襪芭樂節」內容包含全國最大的織襪精品展售、MIT精品展售、社頭鄉地方農特產品展售、創意美食品嚐、地方小吃，還有一系列小活動，參加者有機會獲贈精美禮物，送完為止。

除靜態展售，舞台區白天則有時尚走秀及地方表演團體接力演出，7、8日晚間更有精彩晚會及煙火秀，邀王識賢、陳芳語等藝人與民眾一同歡樂，活動代言人樂樂王子與襪襪公主也將在這3天搭配流行的嘻哈服裝，陪伴大家開心度過。

愛心高麗菜開採！二水鄉農會在八堡圳農情館附近種了2000顆高麗菜，不是為賣錢，而是拿來做公益，5日開放民眾自採，每顆10元，所得全都捐贈給華山基金會與彰化家扶中心，現場還有幼兒園小朋友前來幫忙，開心小小農夫初體驗。

(中國時報)

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